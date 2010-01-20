У Польщі за 2009 рік середня зарплата зросла на 6,5%

У Польщі середня заробітна плата в грудні 2009 року становила 3650 злотих (близько 1300 доларів за поточним курсом 2,8 злотого за долар), що на 6,5% більше, ніж у грудні 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними Державного комітету статистики країни (GUS), порівняно з листопадом зарплата зросла на 7,2%.

При цьому аналітики прогнозували зростання 3,2%.

Водночас Держкомстат повідомив, що в грудні збільшилася кількість безробітних, яких у річному виразі стало на 1,8% більше, а порівняно з листопадом - на 0,2%.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року середня зарплата до жовтня збільшилася на 2,8%, а в річному виразі на 2,3%.

У третьому кварталі польські зарплати збільшилися на 1,3% після падіння на 3% у другому.

Довідка УНІАН. Польський уряд має намір підвищити з 2010 року мінімальну заробітну плату до 1,32 тис. злотих із нинішніх 1,28 тис. злотих.

З 2009 року в Польщі діють дві нові ставки прибуткового податку: 18% для тих, хто заробляє до 7,13 тис. злотих на місяць, і 32% - для тих, хто заробляє більше за цю суму.