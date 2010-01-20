«Артек» і «Молода гвардія» відкриються 6 лютого
12:10, 20 січня 2010Соцполітика
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Заявив Павленко
Міжнародний дитячий центр «Артек» і Дитячий центр «Молода гвардія» розпочнуть свої перші цьогорічні зміни 6 лютого.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів України.
«У цьому році жодних проблем з початком роботи «Артеку» і «Молодої гвардії», незважаючи на відсутність держбюджету, не буде. Перша зміна і в «Артеці», і в «Молодій гвардії» розпочнеться 6 лютого», - сказав він.
Міністр уточнив, що «Артек» на першу зміну зможе прийняти 1800 дітей, а «Молода гвардія» - 400 дітей.
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