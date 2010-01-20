МінЖКГ відмінило безплатний капремонт квартир інвалідів війни

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України видало наказ «Про визнання таким, що втратив силу, наказу Держжитлокомунгоспу від 5 серпня 1994 року №73», яким визначався порядок проведення безплатного капітального ремонту житлових будинків (квартир) інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей загиблих військовослужбовців і прирівняних до них осіб.

Наказ №395 від 16 грудня 2009 року зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 січня 2010 року, повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Згідно з положенням про порядок проведення безплатного капремонту житлових будинків (квартир) інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей загиблих військовослужбовців і прирівняних до них осіб, безплатний капітальний ремонт одного житлового будинку (квартири) за місцем постійного проживання особи, здійснювався не частіше ніж один раз на 10 років.

Загальна площа будинку (квартири), що ремонтується безплатно, не повинна була перевищувати 21 кв. м, а вартість 1 кв. м – середню вартість аналогічного ремонту 1 кв. м житла державного житлового фонду в даному регіоні.