Дефіцит бюджету Пенсійного фонду сягнув 16 млрд. грн.

За оцінками фахівців Секретаріату Президента, у 2009 р. дефіцит бюджету Пенсійного фонду України становив 16 млрд. 189,4 млн. грн., або 9,8%: прибуткову частину бюджету не виконано на 15 млрд. 363,5 млн. грн., або на 9,3%, тоді як витратну частину бюджету перевищено на 825,9 млн. грн., або на 0,5%.

Про це йдеться в аналітичній записці про стан бюджету ПФУ за підсумками 2009 р., переданій агентству УНІАН прес-службою Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

У 2009 р. прибуткова частина фонду становила 148 млрд. 335,9 млн. грн., з них власні доходи становили 99 млрд. 739,2 млн. грн., кошти Держбюджету – 48 млрд. 539 млн. грн., інші надходження – 57,7 млн. грн.

За оцінками експертів СП, в 2009 р. витратна частина бюджету ПФУ становила 165 млрд. 685 млн. грн.

За оцінками фахівців Секретаріату Президента, власні надходження фонду у 2009 р. становили 99 млрд. 739,2 млн. грн., що на 11 млрд. 667,9 млн. грн. менше показників проекту бюджету ПФУ на 2009 р.

Для забезпечення пенсійних виплат фондом у 2009 р. було одержано з Держбюджету позика на суму, як мінімум, 16 млрд. 189,4 млн. грн. Залишок коштів на початок 2009 р. становив 3 млрд. 506,2 млн. грн., а на 1 грудня 2009 р. – 1 млрд. 159,7 млн. грн.

«Отже, уряду так і не вдалося розробити дієві механізми, хоча б для припинення негативних тенденцій з наповнення бюджету ПФУ», - наголошується в аналітичній записці.

У зв`язку з цим, щоб запобігти остаточному розбалансуванню пенсійної системи і виникненню заборгованості пенсійних виплат, уряду необхідно в першочерговому порядку вжити заходів з пошуку джерел наповнення фонду, зокрема шляхом посилення контролю за виплатами страхових внесків, ліквідації пільг з їх відстрочення, скорочення заборгованості по зарплаті, а також ініціації змін до законодавства з метою оптимізації прибуткової і витратної частин його бюджету.

Крім того, як відзначили в СП, ПФУ пішов шляхом засекречення даних про свої показники. Зокрема, всупереч Указу Президента від 12 травня 2009 р. № 299 «Про заходи із забезпечення надання інформації з питань соціально-економічної ситуації в Україні», станом на 21 січня 2010 р. ПФУ не надав звіт про виконання бюджету у 2009 р.

***Минулого тижня УНІАН звернувся до прес-служби Пенсійного фонду з проханням уточнити дату проведення прес-конференції щодо виконання бюджету фонду за підсумками 2009 р. У прес-службі повідомили, що захід буде проведено до кінця січня. На поточному тижні прес-служба ПФУ повідомила про те, що час і можливість проведення такої прес-конференції поки у фонді не обговорюються.