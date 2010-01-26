Жителям України призначили субсидії для оплати ЖКП на 143 млн. грн.

У січні-грудні 2009 року жителям України були призначені субсидії для оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 143,4 млн. грн., що на 15,1 млн. грн. більше, ніж у 2008 році.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми у містах субсидії призначені у розмірі 124,4 млн. грн., у сільській місцевості – 19 млн. грн.

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг були призначені 1249,3 тис. сімей (89,6% загальної кількості сімей, що звернулися за субсидіями), з них у містах – 997,4 тис., у сільській місцевості – 251,9 тис. Порівняно з 2008 роком, кількість сімей, яким призначили субсидії, зменшилася на 175,3 тис. (12,3%).

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одну сім`ю у грудні 2009 р. збільшився, порівняно з груднем 2008 р., на 14,3% - до 156,5 грн.

Серед регіонів найбільший розмір субсидії призначався у Івано-франківській, Львівській і Рівненській областях (224,7 і 203,2 грн.), найменший – у Києві і Севастополі (66,3-84,9 грн.).