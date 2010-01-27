В Україні заборгованість із зарплати за 2009 рік зросла на 23,9%

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати з початку 2009 року збільшилася на 23,9%, і на 1 січня 2010 р. становила 1 млрд. 473 млн. 329 тис. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, найвищий рівень заборгованості (більше 100 млн. грн.) на 1 січня ц.р. зафіксовано в трьох областях України і в Києві. Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 січня 2010 р. становила 266,202 млн. грн. (порівняно з 1 січня 2009 р. зросла на 1%), у Луганській – 132,422 млн. грн. (зростання 43,1%), у Харківській – 119,52 млн. грн. (зростання 7%). На другому місці (після Донецької області) за рівнем заборгованості серед регіонів України Київ – 140,381 млн. грн. (зростання з початку року – 44,1%).

Держкомстат відзначає, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксоване у всіх областях України, окрім Вінницької (на 1 січня 2010 р. заборгованість по області становить 27,159 млн. грн.) і Одеської обл. (43,375 млн. грн.).

У двох областях заборгованість на 1 січня ц.р. не перевищувала 10 млн. грн.: в Івано-Франківській області – 9,218 млн. грн. (зростання з початку року – 28,2%), у Чернівецькій області – 5,705 млн. грн. (зростання – 5,9%), а також у м. Севастополь – 8,019 (зростання – 99%).

Порівняно з 1 грудня 2009 р. заборгованість із зарплати в Україні скоротилася на 10,2%. У всіх регіонах країни впродовж грудня зафіксовано скорочення заборгованості з виплати заробітної плати. Найістотніше заборгованість скоротилася в Київській області – на 43,3% - до 35,579 млн. грн.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, на 1 січня 2009 р. заборгованість із зарплати в Україні становила 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (у квітні Держкомстат уточнив дані із заборгованості із зарплати на 1 січня і 1 лютого. За попередньою інформацією, заборгованість на 1 січня становила 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 525 млн. 110 тис. грн.).

На 1 січня 2008 року заборгованість із зарплати в Україні становила 668,7 млн. грн., на 1 квітня – 692,4 млн. грн., на 1 липня – 721,8 млн. грн.