Тимошенко вручила ключі від 26 автомобілів швидкої допомоги

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вручила представникам лікарень Хмельницької області ключі від 26 автомобілів швидкої допомоги.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, церемонія вручення ключів відбулась сьогодні під час робочої поїздки прем’єра до Хмельницька.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що вручення таких автомобілів відбувається на виконання програми уряду щодо забезпечення сільської місцевості спеціальним медичним автотранспортом.

Прем’єр-міністр зазначила, що, в першу чергу, цими автомобілями будуть забезпечені сільські лікарні та ФАПи.