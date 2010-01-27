У Херсоні встановили мобільний пункт обігріву

У центрі Херсона встановили для безпритульних мобільний пункт обігріву.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в області.

У ньому безпритульні, найбільш соціально незахищена категорія громадян, зможуть зігрітися, підкріпити свої сили гарячим чаєм та бутербродами. Намет, який обслуговують бійці МНС, працюватиме доти, доки на Херсонщині лютуватимуть морози.