У Херсоні встановили мобільний пункт обігріву
11:14, 27 січня 2010Соцполітика
0
Для безпритульних
У центрі Херсона встановили для безпритульних мобільний пункт обігріву.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в області.
У ньому безпритульні, найбільш соціально незахищена категорія громадян, зможуть зігрітися, підкріпити свої сили гарячим чаєм та бутербродами. Намет, який обслуговують бійці МНС, працюватиме доти, доки на Херсонщині лютуватимуть морози.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter