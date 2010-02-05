Затримок із виплатою пенсій не буде

Затримок із виплатою пенсій та соціальної допомоги не буде. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила заступник міністра праці і соціальної політики Олена ГАРЯЧА.

За її словами, згідно з графіком фінансування пенсій на сьогодні профінансовано 27% пенсій за лютий.

Крім того, О.ГАРЯЧА повідомила, що міністерство чекає на заявки регіонів на виплати допомоги сім`ям з дітьми.

«У поточному році, незважаючи на те, що не прийнято закон про бюджет, проте прийнято закони парламентом, ми їх реалізуємо. Допомога сім`ям з дітьми до трьох років минулого року становила 75% прожиткового мінімуму, минулого місяця ми вже почали виплачувати 100%», - повідомила вона.

Крім того, О.ГАРЯЧА нагадала, що з початку року запроваджено пільги для багатодітних сімей (від трьох неповнолітніх дітей і більше). Зокрема, Мінпраці ствоило реєстр пільговиків з метою надання пільг на оплату житлово-комунальних послуги у розмірі 50%, а також на телефонні розмови.