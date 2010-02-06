В «Артеку» розпочалася перша зміна 2010 року

6-7 лютого Міжнародний дитячий центр «Артек» приймає дітей першої зміни 2010 року. Цього року дитяча оздоровниця відзначає своє 85- річчя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МДЦ «Артек», вперше за останнє десятиліття в зимову зміну дитячий центр приймає максимально можливу кількість дітей – 1800. Працюють усі 5 таборів цілорічної дії: «Морський», «Янтарний», «Кришталевий», «Кипарисовий», «Лазурний». Три тижні відпочиватимуть в «Артеку» діти з інтернатів, дитячих будинків, малозабезпечених сімей, а також переможці творчих конкурсів, юні спортсмени.

Тематика першої артеківської зміни: «Я і Україна: рідна мова». Програма зміни побудована так, аби дитина в ігровій формі, подорожуючи сторінками «Енциклопедії рідної мови», збагачувала й удосконалювала знання рідної мови і знайомилася з мовами інших народів.

21 лютого, в Міжнародний день рідної мови, відбудеться відкриття літературного фестивалю «Вітер змін», де буде презентовано альманах «Казковий «Артек», до якого ввійдуть кращі творчі роботи артеківців (твори, вірші, малюнки). Яскравою подією стане фестиваль театральних прем`єр «Вітер змін» із дитячими постановками улюблених літературних творів.

Завершиться зміна загальноартеківським гала-концертом, на якому будуть представлені кращі творчі номери, виступатимуть переможці пісенних, танцювальних, театральних, поетичних конкурсів.