Кількість робочих місць у США зростатиме на 95 тис. щомісяця

Дев`яносто п`ять тисяч робочих місць щомісячно створюватимуться в США цього року, мовиться в президентській економічній доповіді, оприлюдненій у четвер, повідомляє РІА Новости.

Президент США Барак Обама у записці до доповіді до конгресу нагадав, що коли він прийшов до влади, кожного місяця 700 тисяч американців втрачали роботу.

"Можу повідомити, що протягом минулого року ми почали роботу. У майбутній рік ця робота продовжиться. Але для того, щоб зрозуміти, в якому напрямі ми повинні рухатися наступного року і потім, важливо пам`ятати про те, з чого ми починали рік тому", - вказав глава держави.

За словами Обами, антикризовий закон, прийнятий після його приходу у Білий дім, дав змогу США створити і зберегти у цілому 2 мільйони робочих місць.

У доповіді на 462 сторінки і вперше виданій у кольорі перераховуються основні досягнення адміністрації Обами за минулий рік і завдання на майбутнє.

Одним із головних завдань названо скорочення бюджетного дефіциту, що становить за даними за минулий рік 1,43 трильйона доларів.

"У широкому сенсі правильний шлях до того, щоб подолати довгострокову фінансову проблему, полягає не у різких діях, а в політиці, спрямованій на поступове подолання чинників, що сприяють зростанню дефіциту. Великі скорочення витрат або підвищення податків – погані ліки для економіки з високим рівнем безробіття...", - зазначається у доповіді.

Особливу увагу економічні радники Обами звертають на необхідність прийняття закону про реформу охорони здоров`я, яка, як вони вважають, допоможе зменшити витрати населення і держави на неефективні програми, що існують на сьогодні.

Важливою темою доповіді є обгрунтування необхідності інвестицій у вдосконалення системи освіти, захист навколишнього середовища, в інноваційні проекти.