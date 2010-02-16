В Україні через негоду знеструмлено 225 населених пунктів

На сьогодні внаслідок несприятливих погодних умов залишаються знеструмленими 225 населених пунктів у семи областях України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, зокрема, в Миколаївській області без електропостачання залишаються 122 населені пункти, в Одеській – 41, у Херсонській – 18, у Дніпропетровській – 22, в Кіровоградській – 12, у Вінницькій – 9 і у Львівській – 1.

В Арбузинському, Братському, Вознесенському, Веселинівському, Доманівському, Єланецькому, Новоодеському та Первомайському районах Миколаївщини несприятливі погодні умови призвели до руйнування 378 електричних опор. Керівництво ВАТ „Миколаївобленерго” вживає заходів для придбання і доставки до регіону додаткових електроопор.

Для відновлення електропостачання населених пунктів від обленерго задіяні 1336 осіб і 379 одиниць техніки.

Оперативні штаби в областях забезпечують безперебійне функціонування систем життєзабезпечення населення, об’єктів національної економіки, стабільну роботу державних установ, закладів освіти та охорони здоров’я і надання допомоги населенню.

На випадок різкого погіршення погодних умов у системі МНС приведені в готовність автономні джерела електроживлення, пункти обігріву та передбачені технічні засоби для надання допомоги потерплим. У МНС у цілодобовому режимі працює опергрупа.