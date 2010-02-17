В Україні на 10 робочих місць претендують 83 особи

В Україні на 10 робочих місць претендує 83 особи (на 1 січня 2010 року - 82 особи).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

При цьому, за даними Держкомстату, кількість українців, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, з початку 2010 року збільшилася на 0,5% – до 545,6 тис. чоловік (на 1 січня 2010 року – 542,8 тис. чоловік, на 1 січня 2009 року – 930 тис. чоловік).

На 1 лютого 2010 року потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 65,4 тис. чоловік (на 1 січня 2010 року – 65,8 тис. чоловік). Зокрема, в січні 2009 року потреба підприємств у працівниках скоротилася на 0,4 тис. чоловік.