Україна стала основним постачальником робочої сили до Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив директор Федеральної міграційної служби (ФМС) Росії Костянтин РОМОДАНОВСЬКИЙ під час зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«Основний постачальник і робочої сили, і гостей - Україна», - сказав К.РОМОДАНОВСЬКИЙ

У свою чергу В.ПУТІН зазначив, що найбільше в`їжджає на територію РФ людей з України, на другому місці - Узбекистан, на третьому місці - Казахстан.

«2,8 млн. осіб із України, 1,5 млн. осіб із Узбекистану й 1,4 млн. - із Казахстану», - сказав В.ПУТІН.

К.РОМОДАНОВСЬКИЙ уточнив, що це дані на 31 грудня 2009 року.

За його словами, в Російській Федерації сьогодні перебуває 4,891296 млн. іноземних громадян. При цьому кількість тих, хто працюють законно, вкрай незначна - 332 тис. осіб.

Він повідомив, що ФМС, посиливши порядок видачі дозволів іноземним громадянам на роботу в 2009 році, скоротила кількість таких дозволів на 30% і тим самим захистила російського працівника.