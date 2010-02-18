Понад 100 військовослужбовців отримали ордери

Вчора у Києві відбулася урочиста церемонія вручення оглядових ордерів військовослужбовцям та колишнім військовим місцевого гарнізону у новому будинку по вулиці Бориспільська, 26 “з”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони, цього дня відразу 101 родина колишніх та діючих військовослужбовців отримали ордери від квартир у будинку, який було побудовано на замовлення Департаменту будівництва Міноборони України.

50 квартир житловою комісією гарнізону міста Києва було розподілено між військовослужбовцями-запасниками і 51 квартиру, як службове житло, між діючими військовими.

Новоселів із святковою подією у їхньому житті привітали тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони Валерій ІВАЩЕНКО, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України генерал армії Іван СВИДА, директор Департаменту будівництва Міноборони Тетяна АМОСОВА та інші.

В.ІВАЩЕНКО висловив переконання, що подібні події, коли люди у погонах, які віддали служінню Батьківщині значну частку свого життя або продовжують служити, отримують ордери на оселі, повинні стати буденністю.

У свою чергу І.СВИДА відзначив, що, на його думку, військовослужбовець, у якого надійно забезпечений “тил” у власній оселі, набагато якісніше виконує свої обов’язки.

“Керівництво держави, керівництво Міністерства оборони і Генерального штабу робитимуть все можливе, щоби якнайшвидше вирішити гостру соціальну проблему забезпечення житлом військовослужбовців”, - запевнив І.СВИДА.

Крім того, Т.АМОСОВА відзначила, що в цьому році планується також розпочати будівництво за адресою вулиця Бориспільська 30-40. “Ми вже отримали всю необхідну документацію і приступаємо до будівництва 800 квартир для наших військовослужбовців”, - сказала вона.