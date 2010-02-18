Український фонд соцінвестицій торік реалізував понад 200 проектів

Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ) реалізував в 2009 році понад 200 проектів з розвитку соціальної інфраструктури у Луганській та Донецькій областях, а також в Автономній Республіці Крим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики України, про це йшлося сьогодні на засіданні Наглядової ради УФСІ, яке проходило під головуванням міністра праці та соціальної політики України Людмили ДЕНІСОВОЇ.

Реалізація проекту "Сприяння розвитку соціальної інфраструктури" відбувається за рахунок грантових коштів, виділених у розмірі 12 млн. євро урядом Німеччини через Кредитний банк розвитку (KfW). Зокрема, з них 7 млн. євро направлено на реалізацію мікропроектів у Луганській та Донецькій областях, а 5 млн. євро - в Криму.

"Співпраця урядів України та Німеччини дає значні позитивні результати у сфері покращення соціальної інфраструктури українських міст. Ми й надалі плануємо продовжити наше ефективне співробітництво заради підтримки економічного та соціального розвитку малих міст та покращення умов життя бідних та вразливих груп населення", - сказала Л.ДЕНІСОВА.

Метою проекту є сприяння довгостроковому економічному та соціальному розвитку малих міст та сільських районів, сприяння покращенню загальних життєвих умов бідних та вразливих груп населення.

УФСІ в 2009 році реалізував у 25-ти районах Луганської та Донецької областей 160 мікропроектів, за результатами яких в цих регіонах буде збудовано і відремонтовано 75 шкіл, 24 дитячі садки, 31 водогін, 10 будинків культури, 18 амбулаторій, 1 каналізаційна мережа та 1 дорога. В Криму в рамках реалізації проектів планується збудувати та відремонтувати 15 дитячих садків, 24 водогони, 15 шкіл, 5 будинків культури, 3 фельдшерсько-акушерські пункти та 2 дороги.