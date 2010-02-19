«ФОКСТРОТ» презентував другий звіт про стійкий розвиток

Група компаній «ФОКСТРОТ» (ГКФ) презентувала другий нефінансовий звіт про стійкий розвиток бізнесу як члена Глобального Договору ООН.

Як повідомили в компанії, документ відображає основні ініціативи в пріоритетних напрямах соціальної діяльності бізнесу за 2009 рік і є підтвердженням системного підходу до управління питаннями стійкого розвитку компанії. У звіті про стійкий розвиток ГКФ відображені пріоритетні напрями соціально відповідального ведення бізнесу в 2009 році: соціальний захист і розвиток співробітників, промислова безпека і охорона праці, охорона навколишнього середовища, захист прав споживачів.

«Дотримання принципів ГД ООН – це свідомий вибір багатотисячного колективу, який розвиває бізнес ГКФ, сприяти зміцненню держави не тільки за рахунок досягнень в бізнесі, але і за допомогою соціальних ініціатив», - сказав голова Ради засновників ГК «ФОКСТРОТ», генеральний директор управляючої компанії ГКФ Геннадій Виходцев.

Основні нефінансові досягнення ГКФ в 2009 році – впровадження системи управління персоналом за цілями (Management by objectives) в управляючій компанії ГКФ, вдосконалення системи управління пожежною безпекою і охороною праці на об`єктах ГКФ, введення в систему корпоративних заходів, які мінімізують вплив бізнесу на навколишнє середовище, продовження формування корпоративної культури. Ноу-хау і особливою гордістю ГКФ в звітному періоді є системна робота найбільш відомого проекту ГКФ – «Фокстрот. Техніка для удома» - з реалізації прав споживачів через надання послуг.

«У 2009 році учасники «Програми комфорту» як форми співпраці з клієнтами у наданні високоякісних послуг і дотриманні прав споживачів стали більше 2,5 млн. наших клієнтів», - відзначив в.о. виконавчого директора компанії «Фокстрот. Техніка для удома» Юрій Пономаренко. - Ми усвідомлюємо, що наша власна діяльність сприяє захисту права людини, а комфорт і зручність, які ми пропонуємо покупцям в магазинах, - це соціальна цінність».

Фахівці з КСО високо оцінили якість другого нефінансового звіту ГКФ.

«Звіт за мірою прогресу переконав фахівців CSRJOURNAL у високому ступені корпоративної відповідальності ГК «Фокстрот», - відзначила маркетинг директор Інформаційно-аналітичного порталу CSRJOURNAL А. Хамідова.

При цьому заступник директора з соціального розвитку HCM-Group і куратор благодійного фонду «Зоряна мрія» Руслан Бахтієв теж високо оцінив звіт компанії.

«Нефінансовий звіт дозволяє заглянути всередину організму, і, читаючи звіт, ми бачимо здорову конструктивну будову: общадливе використання ресурсів, цивілізоване, – до людей, турбота про якість пропонованого товару і про якість життя українців», - вважає він.

У свою чергу, кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і управління бізнесом Національного університету «Києво-могилянська Академія» Ніна Чала звернула увагу на системну роботу з кадровим потенціалом, його розвиток і мотивацію.

«Хотілося б подякувати компанії, що вона не словом, а ділом підтримує діалог бізнесу і освіти», - додала вона.

Довідка УНІАН. Сьогодні у світі налічується близько 4000 компаній, які є добровільними підписантами Глобального Договору ООН про стандарти соціально відповідального бізнесу. Умови членства компанії в усесвітній організації – стійкий розвиток з урахуванням 10 принципів дотримання прав людини, розуміння екологічної відповідальності, а також щорічний нефінансовий звіт про результати власної діяльності.

У грудні 2006 року Група компаній «ФОКСТРОТ» увійшла до української мережі ГД ООН. На початку 2009 року «ФОКСТРОТ» презентував громадськості свій перший звіт про стійкий розвиток, а на початку 2010 - другий.

Група компаній «ФОКСТРОТ» розвиває торгові мережі «Фокстрот. Техніка для удома», «Фокстрот. Цифрова техніка», «FoxMart» «Техношара» (ритейл побутової і електронної техніки), а також «Секунда» і «Montres» (вартовий ритейл). З 2008 року до складу Групи «ФОКСТРОТ» входить компанія DEPOT Development Group, яка займається управлінням нерухомістю, і управляюча компанія ГКФ, яка працює над ефективністю інвестицій в проекти Групи.