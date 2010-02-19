ООН закликає держави-членів надати допомогу Гаїті

Організація Об`єднаних Націй заявляє про необхідність зібрати майже 1,5 млрд. доларів для допомоги жертвам землетрусу на Гаїті.

ООН виступила напередодні із закликом збільшити до 1,44 млрд. дол. допомогу на відновлення зруйнованої землетрусом Гаїті, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

Виступаючи на спеціальному заході у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун звернувся до представників 191 держав-членів ООН і приватних донорів із закликом надати допомогу нужденному населенню Гаїті.

Озвучена сума є рекордною за всю історію гуманітарних закликів ООН щодо надання допомоги жертвам природних катастроф. Ці кошти будуть використані для забезпечення 1,2 млн. чоловік житлом і щонайменше 2 млн. – продовольством, водою та основними послугами у сфері санітарії. Частина коштів призначена для розвитку сільського господарства, освіти і медицини.

Виступаючи на заході, у ході якого був озвучений цей заклик, колишній президент США, спецпредставник ООН по Гаїті Білл Клінтон наголосив, що гаїтянам слід негайно надати допомогу, бо "вже за кілька місяців почнеться сезон ураганів, до якого постраждалі внаслідок землетрусу жителі країни будуть неготові". Колишній глава Білого дому підкреслив також необхідність якнайшвидшого відновлення у Гаїті шкіл, лікарень та житлових будинків, зруйнованих ударом стихії.

Унаслідок руйнівного землетрусу в Гаїті загинуло, згідно з останніми даними, 220 тисяч чоловік.