Порошенко обговорив з главою МЗС ФРН розробку „Дорожньої карти”

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО та віце-канцлер, міністр закордонних справ ФРН Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ обговорили можливість розробки найближчим часом „Дорожньої карти” щодо запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, телефонна розмова міністрів відбулась учора.

П.ПОРОШЕНКО подякував своєму німецькому колезі за гостинний прийом української делегації під час 46-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки, яка відбулась 5-6 лютого ц.р.

У ході розмови сторони також обговорили питання підтримки Німеччиною європейської інтеграції України, зокрема стан переговорного процесу щодо укладення Угоди про асоціацію.