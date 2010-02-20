До американського посольства у 2009 р. звернулося близько 60 тис. українців

У 2009 році до американського посольства за нееміграційною візою звернулося близько 60 тисяч українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції в Донецьку заявила віце-консул Посольства США в Україні Елісон ХАННА.

За її словами, кількість українців, які звертаються за нееміграційними візами, останніми роками «практично залишається у тих же цифрах».

Щороку близько 25% з тих, хто звернувся за візою, одержують у посольстві відмову на в`їзд до США, наголосила Е.ХАННА. Вона пояснила, що основною причиною відмови є те, що людина, яка виїжджає з України, не може переконати Посольство США у тому, що вона має тісні зв`язки з батьківщиною і обов`язково повернеться додому.

«На жаль, основна причина відмови - це те, що людина не змогла переконати офіцера посольства особисто в тому, що у неї є зв`язки з Україною. Може бути, вона нервувала, але її основне завдання - це переконати офіцера у тому, щоб їй повірили, що вона повернеться в Україну», - сказала віце-консул США. При цьому вона додала: «Потім люди знову можуть подавати документи на візу в будь-який момент, але Посольство США рекомендує їм не витрачати гроші, якщо їх життєва ситуація не змінилася. Якщо щось змінилося - буде набагато простіше отримати візу ».

Е.ХАННА зазначила, що доказом своєї прихильності до України для людини може бути ряд чинників - сім`я, робота, бізнес-зв`язки, наявність нерухомості тощо.

«Певного способу, який би допоміг продемонструвати громадянину України зв`язок зі своєю країною, немає. Але, якщо у людини в Україні є сім`я, то це вже достатній зв`язок з країною, другим пунктом можуть бути хороші бізнес-зв`язки, робота, заради якої вона повернеться в Україну, - зазначила віце-консул. - Також, якщо людина вже їздила за кордон, і поверталася, це теж дуже хороша ознака його зв`язку з Україною. Це також дуже важливо».

Водночас, Е.ХАННА не стала заперечувати, що під час видачі візи в Посольстві США існує і суб`єктивний фактор. «Насправді, це суб`єктивний підхід офіцера посольства, але це американський закон, і він написаний таким чином, що офіцер несе відповідальність за своє рішення», - сказала вона, але додала, що видача візи - «це все одно не лотерея для аппліканта».