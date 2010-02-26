Зарплатна заборгованість в Україні зросла

В Україні заборгованість з виплати заробітної платні з початку року збільшилася на 14,9%, і на 1 лютого 2010 р. склала 1,692 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, найвищий рівень заборгованості (більше 100 млн. грн.) на 1 лютого ц.р. зафіксований в трьох областях України і в Києві. Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплатні на 1 лютого 2010 р. склала 304,709 млн. грн. (у порівнянні з 1 січня 2010 р. виросла на 14,5%), в Луганській – 159,307 млн. грн. (зростання 20,3%), в Харківській – 114,664 млн. грн. (скорочення заборгованості на 4,1%). На другому місці (після Донецької області) з рівня заборгованості серед регіонів України знаходиться Київ – 169,522 млн. грн. (зростання з початку року – 20,8%).

Держкомстат відзначає, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксоване у всіх областях України, окрім Дніпропетровської (на 1 лютого 2010 р. заборгованість по області складає 86,492 млн. грн.), Тернопільської (10,528 млн. грн.) і Харківської обл. (114,664 млн. грн.).

В одній області заборгованість на 1 лютого не перевищувала 10 млн. грн.: у Чернівецькій обл. – 7,966 млн. грн. (ріст з початку року – 39,6%), а також в Севастополі – 9,17 млн. грн. (ріст – 114,4%).

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, на 1 січня 2009 р. заборгованість із зарплатні в Україні складала 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (у квітні Держкомстат уточнив дані з заборгованості на 1 січня і 1 лютого. За попередньою інформацією, заборгованість на 1 січня складала 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 525 млн. 110 тис. грн.).

На 1 січня 2008 року заборгованість із зарплатні в Україні складала 668,7 млн. грн., на 1 квітня – 692,4 млн. грн., на 1 липня – 721,8 млн. грн.