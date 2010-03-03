Мер Донецька: місту вдасться уникнути наслідків весняного паводку

Донецький міський голова Олександр ЛУК`ЯНЧЕНКО вважає, що місту цього року вдасться уникнути серйозних наслідків весняного паводку.

Про це мер сказав сьогодні на прес-конференції.

За його словами, в Донецьку наразі «працює комісія, яка займається регулюванням обсягів води, в тому числі й талої у внутрішніх водоймах міста».

«Ці питання розглядаються, кожен день ведеться моніторинг цих питань», - пояснив О.ЛУК`ЯНЧЕНКО.

Він переконаний, що Донецьк уникне будь-яких серйозних наслідків прогнозованого весняного паводку. «Я думаю, що ми уникнемо тих серйозних наслідків, які сьогодні є в окремих регіонах і містах України», - сказав мер.