Мер Донецька: місту вдасться уникнути наслідків весняного паводку
09:22, 03 березня 2010Соцполітика
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Працює комісія
Донецький міський голова Олександр ЛУК`ЯНЧЕНКО вважає, що місту цього року вдасться уникнути серйозних наслідків весняного паводку.
Про це мер сказав сьогодні на прес-конференції.
За його словами, в Донецьку наразі «працює комісія, яка займається регулюванням обсягів води, в тому числі й талої у внутрішніх водоймах міста».
«Ці питання розглядаються, кожен день ведеться моніторинг цих питань», - пояснив О.ЛУК`ЯНЧЕНКО.
Він переконаний, що Донецьк уникне будь-яких серйозних наслідків прогнозованого весняного паводку. «Я думаю, що ми уникнемо тих серйозних наслідків, які сьогодні є в окремих регіонах і містах України», - сказав мер.
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