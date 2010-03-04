Дамби Бортницької станції аерації надійні

У «Київводоканалі» відкидають можливість прориву дамб Бортницької станції аерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, головний інженер «Київводоканалу» Анатолій КОВАЛИШЕН назвав безпідставними подібні побоювання.

«Що стосується основного майданчика Бортницької станції аерації, на якому розташовані технологічні споруди очистки стічних вод та обробки осадів, він знаходиться на абсолютних позначках від 98,5 до 103,5 метрів за Балтійською системою (БС), що унеможливлює його підтоплення. Що ж до мулових полів, то вони знаходяться на відстані 25-30 км від Дніпра, на відмітці 120 метрів БС, тож під час можливої повені вода з річки не потрапить на мулові поля станції”, - наголосив він.

А.КОВАЛИШЕН відзначив, що вода від снігу, накопиченого на майданчиках станції, відводиться через спеціальні дренажні системи та надходить для очистки на споруди станції, які перебувають у стабільному робочому стані.

«Таким чином, побоювання щодо можливого прориву дамб Бортницької станції аерації безпідставні», – зауважив головний інженер ВАТ АК «Київводоканал».

Перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО зазначив, що розроблено техніко-економічне обґрунтування комплексної реконструкції Бортницької станції аерації. На часі – завершення розробки відповідного проекту. Крім того, розроблено проект укріплення дамб мулових полів вартістю 190 млн. грн. Реалізація цього проекту дозволить продовжити функціонування мулових полів ще на 3-4 роки, тобто на термін, необхідний для здійснення комплексної реконструкції станції.

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, днями вийшла постанова Кабінету міністрів, якою передбачено виділення понад 22 млн. грн. на укріплення дамб мулових полів Бортницької станції аерації.