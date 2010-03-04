Держгірпромнагляд має намір лібералізувати нагляд за охороною праці

Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці й гірничого нагляду має намір лібералізувати нагляд за дотриманням законодавства з охорони праці на підприємствах.

Про це заявив голова Держгірпромнагляду Сергій СТОРЧАК, виступаючи перед делегацією Міжнародної організації праці в Києві в середу, 3 березня, повідомила УНІАН прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, комітет, зокрема, планує ввести так званий декларативний принцип нагляду, який передбачає, що керівники підприємств матимуть право проводити власний аудит безпеки праці, надаючи надалі відповідну декларацію до відомства.

Крім того, повідомив С.СТОРЧАК, комітет підготував проект закону, яким пропонується запровадити систему економічного стимулювання власників підприємств інвестувати в безпеку умов праці. Зокрема, законопроект припускає впровадження диференційованого принципу внесення внесків до Фонду соціального страхування залежно від стану охорони праці на тому чи іншому підприємстві.

«Чим кращий стан охорони праці на підприємстві, тим менший страховий внесок», - пояснив С.СТОРЧАК.

Під час зустрічі представники Держгірпромнагляду і Міжнародної організації праці обговорили плани впровадження в Україні глобального проекту «Покращення стану безпеки і гігієни праці на робочих місцях шляхом забезпечення умов гідної праці», який за фінансової підтримки міжнародної організації почне реалізовуватися в Україні з червня ц.р.