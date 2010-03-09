У ЄС збільшили оплачувану відпустку по догляду за немовлям

Рада міністрів з питань зайнятості, соціальної політики, охорони здоров’я та захисту прав споживачів ЄС збільшила оплачувану відпустку по догляду за немовлям з трьох до 4 місяців.

Про це йдеться у Директиві, схваленій на засіданні Ради.

Згідно з рішенням, один місяць з чотирьох, один з батьків може передавати іншому, що на переконання авторів Директиви, сприятиме кращому поєднанню родинного та професійного життя, а також сприятиме статевій рівності на ринку праці.

Директива передбачає, що всі 4 місяці відпустки мають бути оплачуваними.

Передбачається, що країни-члени повинні будуть імплементувати положення Директиви в національне законодавство протягом двох років.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого Комітет з питань прав жінок Європарламенту запропонував збільшити мінімальну оплачувану відпустку при народженні дитини в ЄС до 20 тижнів.

Депутати також висловилися за необхідність впровадження повністю оплачуваної відпустки для батька дитини тривалістю не менше двох тижнів під час відпустки з догляду за дитиною для матерів.