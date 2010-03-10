Середньомісячна зарплата в Україні зросла на 15%

Середньомісячна заробітна плата в Україні у січні ц.р. зросла на 15% порівняно з січнем 2009 р., і склала 1 916 грн. Про це сказано у повідомленні Державного комітету статистики.

Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за підсумками січня у Донецькій (2 183 грн.; зростання порівняно з січнем 2009 р., на 19%), Дніпропетровській (2 023 грн.; зростання на 17%) областях і в Києві (2 969 грн.; зростання на 6%).