Середньомісячна зарплата в Україні зросла на 15%
11:17, 10 березня 2010Соцполітика
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Тепер вона складає 1 916 грн.
Середньомісячна заробітна плата в Україні у січні ц.р. зросла на 15% порівняно з січнем 2009 р., і склала 1 916 грн. Про це сказано у повідомленні Державного комітету статистики.
Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за підсумками січня у Донецькій (2 183 грн.; зростання порівняно з січнем 2009 р., на 19%), Дніпропетровській (2 023 грн.; зростання на 17%) областях і в Києві (2 969 грн.; зростання на 6%).
Найнижчий рівень середньомісячної заробітної плати у січні в Тернопільській (1 386 грн.; зростання порівняно з січнем 2009 р. на 15%), Волинській (1 419 грн.; зростання на 13%) і Чернігівській областях (1 423 грн.; зростання на 13%).
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