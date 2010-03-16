Тігіпко пообіцяв залишити пенсійний вік на нинішньому рівні

Кабінет міністрів України зробить все можливе, щоб не підвищувати пенсійний вік. Про це учора увечері в ефірі телеканалу ICTV заявив віце-прем`єр-міністр Сергій Тігіпко, повідомляє Український бізнес ресурс.

"Ми все зробимо, щоб не піднімати поки (пенсійний) вік", - відзначив віце-прем`єр.

За його словами, "зараз піднімати пенсійний вік жінкам - це останнє, що слід робити, і ми поки що цього не плануємо, але обмежити максимальний рівень пенсії 10-12 мінімальними можливо".

"Треба подивитися на пільговий вихід на пенсію. У нас є люди, які в 40 років, в 38 років виходять на пенсію. Чи не зарано?"

Крім того, віце-прем`єр підкреслив: "Ми ще не робили нормальні податки для нашого бізнесу, а після цього не питали серйозно з бізнесу, чому ви платите в конвертах".

"Зараз по-чесному поведемо. Змінимо, а після цього жорстко питатимемо. У в`язниці хтось може сісти, якщо платитиме в конвертах", - сказав Тігіпко.