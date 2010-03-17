Колесніков подарував львівським школярам 2012 футбольних м‘ячів
10:39, 17 березня 2010Соцполітика
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Львів подарує любов
Віце-прем‘єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ подарував львівським школярам 2012 футбольних м‘ячів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив 16 березня на прес-конференції міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.
Він зазначив, що кількість м‘ячів є символічною, «адже саме у 2012 році Львів прийматиме фінальну частину Євро-2012».
За словами А.САДОВОГО, усі м‘ячі Управління молоді, сім‘ї та спорту Львівської міської ради розподілить між школами та спортивними навчальними закладами міста.
На запитання журналістів, що від Львова подарують Б.КОЛЕСНІКОВУ, А.САДОВИЙ відповів: «Любов».
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