Азаров обіцяє мінімальну зарплатню 888 грн.

Поточного року мінімальний рівень заробітної плати досягне 888 гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу прес-секретар прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 20 жовтня 2009 року прийняла закон «Про встановлення прожиткового мінімуму й мінімальної зарплати в 2010 році».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць із 1 листопада 2009 року в розмірі 701 грн., із 1 січня 2010 року – 825 грн., із 1 квітня – 839 грн., із 1 липня – 843 грн., із 1 жовтня – 861 грн., із 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законом встановлено мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., із 1 січня 2010 року – 869 грн., із 1 квітня – 884 грн., із 1 липня – 888 грн., із 1 жовтня – 907 грн., із 1 грудня – 922 грн.