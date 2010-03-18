Сенат США схвалив заходи з подолання безробіття

Сьогодні американські сенатори ухвалили перший з серії законопроектів, спрямованих на стимулювання зайнятості у США, де на сьогодні рівень безробіття досягає 9,7%, повідомляє k2kapital.

Прийнятий документ поступить Бараку Обамі, який, як очікується, надасть йому силу закону.

Білль передбачає податкові пільги у розмірі $13 млрд для підприємств, які працевлаштовують громадян, що залишилися без роботи. Крім того, додаткові кошти будуть спрямовані на субсидування будівельного сектора.

На фінансування прийнятого пакету заходів планується виділити кошти, одержані за підсумками зробленого властями США наступу на офшорні зони, де осідали мільярди доларів, недоотриманих американською скарбницею.