В Україні нарахували понад 283 тисячі чиновників

На 1 січня 2010 року в Україні є 283 тисячі 408 державних службовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник начальника Головного управління державної служби України Олександр ШЕВЧЕНКО.

Він пояснив, що ця цифра на 2,5% нижча, ніж у 2009 році, коли чиновників в Україні налічували 290 тисяч 765 осіб.

Зниження числа держслужбовців О.ШЕВЧЕНКО пояснив жорсткими обмеженнями фонду оплати праці держслужбовців, а також мораторієм, введеним з 1 грудня 2008 року, на заміщення вакантних посад на держслужбі.

О.ШЕВЧЕНКО також повідомив, що чиновників першої категорії в Україні 339 осіб, другої категорії – 1597, третьої категорії – 7353, а чиновників четверто-сьомої категорії – 274 тисячі 119. Співвідношення числа держслужбовців до чисельності населення України складає 0,7%.

За його словами, у Росії цей показник складає 0,8%, у Німеччині – 3%, у Франції – 4,9%, Польщі – 0,6%, Австрії – 5,9%, Словаччині – 2,2%.

О.ШЕВЧЕНКО пояснив різні показники у цих країнах тим, що в різних державах різні категорії громадян є державними службовцями. Наприклад, у Франції такими є медичні працівники, яких в Україні зараховують до так званої категорії бюджетників.

*** Згідно з законом про держслужбу, до першої категорії держслужбовців належать перший заступник міністра, керівник центрального органу виконавчої влади, глава Адміністрації Президента, його заступники, а також голови обласних державних адміністрацій.

До другої категорії належать перші заступники центральних органів виконавчої влади, заступники міністрів, перші заступники голів обласних державних адміністрацій, директори департаментів.

У третю категорію зараховують начальників управлінь, голів районних державних адміністрацій, заступників голів обласних державних адміністрацій.

Зо словами О.ШЕВЧЕНКА, середня заробітна плата державних службовців в Україні становить понад 2513 грн. У 2009 році - близько 1900 грн.

О.ШЕВЧЕНКО пояснив, що 2513 грн. – це середня заробітна плата за нарахуваннями без податкових відрахувань, які складають 21% від нарахованого.

Загальний фонд заробітної плати держслужбовців і технічного персоналу державних установ у 2009 році склав 8,6 млрд. грн.

Разом з тим, О.ШЕВЧЕНКО наголосив, що в різних відомствах середня зарплата у чиновників відрізняється. У 2009 році в Національному банку України середня заробітна плата складала близько 12 тис. грн., тоді як в районних державних адміністраціях – 900-1000 грн.

О.ШЕВЧЕНКО також зазначив, що для керівників, які перебувають на держслужбі, загальний розмір нарахованої заробітної плати обмежують 14 тис. грн.