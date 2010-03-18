Янукович проведе нараду на тему пенсійної реформи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує провести наступного тижня нараду з питань пенсійної реформи.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це глава держави сказав на зустрічі з регіональним активом Криму в Сімферополі.

«Пенсійна реформа була зупинена, і останні п'ять років ця сфера практично не реформувалася. Думаю, вже наступного тижня я проведу таку нараду», – сказав В.ЯНУКОВИЧ, нагадавши, що на сьогодні дефіцит Пенсійного фонду складає близько 22 млрд. грн., а рівень пенсій в Україні приблизно на 40% нижчий, ніж, до прикладу, у Росії.

«У найоптимальніші терміни намагатимемося, як мінімум, зрівняти українські пенсії з російськими», – сказав В.ЯНУКОВИЧ, відзначивши, що виступає за справедливий підхід у призначенні пенсій, зокрема, з обов'язковим врахуванням стажу та умов праці. Окрім того, під час підготовки та проведення пенсійної реформи вивчатимуть світовий досвід, а також враховуватимуть наслідки кризи.