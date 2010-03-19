ЄБРР досліджуватиме трудову міграцію з України

Європейський банк реконструкції та розвитку починає дослідницький проект, який вивчатиме аспекти української трудової міграції до сусідніх країн ЄC, аби визначити її вплив на українську економіку.

Проект під назвою "Наслідки міграції для України" ініціював уряд Чеської Республіки, де в останні роки відчувався великий приплив трудових мігрантів з України, пише Deutsche Welle.

ЄБРР підтримав нетиповий для себе некомерційний проект через те, що масштабна міграція з України відчувається і в багатьох інших країнах Європейського Союзу.

У зв`язку зі світовою економічною кризою і зростанням безробіття збільшується тиск на робочі місця українців у країнах, в яких вони працюють.

Водночас спад виробництва в Україні ускладнює працевлаштування у разі повернення мігрантів додому.

ЄБРР вивчить наслідки цього як для української економіки вцілому, так і для окремих мігрантів і, як наслідок, буде зроблено корективи політики на ринках праці.

Як пояснив радник ЄБРР зі зв`язків з Україною Антон Усов: "В даний момент ми говоримо лише про одне конкретне дослідження - міграції робочої сили між Україною і Чеською Республікою, що є країнами діяльності ЄБРР. Крім фінансування комерційних проектів, Банк також розглядає різні макроекономічні, соціальні і політичні показники, які відображають інвестиційний клімат і загальну картину економіки країн".

Для ЄБРР як для великого інвестора, каже Усов, важливо сконцентрувати увагу на цих аспектах для того, щоб уряди країн й інвестори знали реальне становище і робили відповідні корективи. Для проведення дослідження української трудової міграції ЄБРР нині визначає дослідника для оцінки статистичних даних в Україні.

Саме дослідження має стартувати у квітні.