Рада закордонних справ ЄС обговорить можливість допомоги Гаїті

Рада закордонних справ ЄС обговорить можливість допомоги у відновленні Гаїті.

Про це власному кореспондентові УНІАН повідомило джерело в Єврокомісії.

“Рада ухвалить висновки щодо Гаїті з оцінкою нинішньої ситуації”, - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, під час обговорення міністри закордонних справ країн-членів ЄС звернуть увагунасамперед на підготовку до міжнародної донорської конференції про відновлення Гаїті, яка відбудеться 30 березня в Нью-Йорку.

За словами співбесідника агентства, ЄС на цій конференції представлятиме Верховний представник з питань зовнішньої політики та політики безпеки, віце-президент Єврокомісії Кетрін ЕШТОН, комісари ЄС з питань розвитку Андріс ПІБАЛГС і з питань міжнародної співпраці, гуманітарної допомоги та відповіді на кризи Крісталіна ГЕОРГІЄВА.

Представник Єврокомісії повідомив, що під час донорської конференції міністр закордонних справ Гаїті представить програму відновлення країни після землетрусу, після чого донори оголосять про свої внески.

Співбесідник агентства нагадав, що ЄС вже надав 315 млн. євро гуманітарної допомоги Гаїті, і має плани щодо допомоги на відновлення країни.

Як повідомляв УНІАН, в результаті землетрусу, що стався на Гаїті 12 січня, загинули щонайменше 217 тисяч осіб. Ще 1,2 мільйона осіб втратили житло.