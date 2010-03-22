Профспілка відкрила "гарячу" лінію захисту від незаконних звільнень

Віднині в Україні за телефоном 044 229-11-67 почала роботу “гаряча лінія” захисту найманих робітників від незаконних індивідуальних звільнень і масових скорочень, організована Всеукраїнською профспілкою “Народна солідарність”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі профспілки, основними причинами створення “лінії” стали анонсоване керівництвом держави “20-процентне скорочення державного апарату по всій вертикалі влади”, а також "масові скорочення працівників у комерційних структурах, власником яких є держава (зокрема - оголошено скорочення на 10% штату працівників ВАТ “Укртелеком”)”.

“Хоча одним з найважливіших постулатів новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА є недопустимість політично мотивованих “чисток”, на практиці у багатьох центральних і місцевих органах державної влади та деяких державних підприємствах провідних фахівців звільняють зараз з єдиною мотивацією: “Ви з іншої команди...”, - заявив голова центрального координаційного комітету профспілки “Народна солідарність” Олексій КЛЯШТОРНИЙ.

Окрім того, у профспілці “Народна солідарність” вважають, що великі скорочення штатів державних органів влади в сучасних умовах проводити недоцільно, оскільки це призведе до подальшого погіршення якості послуг, котрі надає громадянам держава.

“Проблема не в тому, що в Україні “багато чиновників”. Якраз навпаки, кількість державних службовців з розрахунку на тисячу осіб населення у нас є однією з найнижчих у Європі. Державні органи - від “паспортного столу” до “соцзабезу” - просто не можуть якісно обслужити громадян, які до них звертаються, саме через недостатню кількість працівників. В обласних і районних державних адміністраціях ситуація така ж. Чиновники пишуть людям “відписки” зокрема і тому, що просто не в змозі якісно опрацювати ту кількість листів, яку розписують на кожного з них”, - вважає А.КЛЯШТОРНИЙ.

Телефонна лінія 044 229-11-67 працює цілодобово (в т.ч. з 21.00 до 08.00 - в режимі “фіксації дзвінків”).