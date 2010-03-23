На компенсацію роботодавцям частини зарплат робітників виділено 0,5 млрд. грн.

На компенсацію роботодавцям частини заробітних плат найнятих робітників на 2010 р. виділено 0,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив директор Державної служби зайнятості Володимир ГАЛИЦЬКИЙ.

За його словами, це передбачено в бюджеті Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Заборгованості з даних виплат немає, відзначив В.ГАЛИЦЬКИЙ. «Заборгованості з фонду соцстрахування на випадок безробіття сьогодні немає. Це стосується не лише даної норми (компенсацій роботодавцям витрат на зарплати працівників – УНІАН), а й допомоги з безробіття...і дотацій, і всіх соціальних виплат», - сказав директор Державної служби зайнятості.

У 2009 р. сума даної компенсації становила 375 млн. грн., але це були лише перехідні виплати з 2008 р. «Ці люди були працевлаштовані в 2008 р., і весь 2009 р. вони проходили у нас, і ми повинні були їм платити, а нових ми вже не набирали», - відзначив В.ГАЛИЦЬКИЙ. Він також повідомив, що в 2009 р. виплата даних компенсацій була припинена.

Крім того, змінено частоту перевірок підприємств, які одержують компенсацію частини зарплат найнятих робітників, – замість квартальних введено річні.