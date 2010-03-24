Дефіцит Пенсійного фонду складає 34 млрд. грн.

Уряд оцінює дефіцит Пенсійного фонду України на рівні 34 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сьогодні на прес-конференції.

При цьому він додав, що на поточний рік плануються дотації з Державного бюджету Пенсійному фонду.

«Той дефіцит, який сьогодні склався, ми вважаємо, що він на рівні 34 млрд. грн., розв’язати за рахунок виключно Пенсійного фонду неможливо. Буде підтримка з боку бюджету», - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на зустрічі з регіональним активом Криму в Сімферополі 18 березня п.р. сказав, що на сьогодні дефіцит Пенсійного фонду становить близько 22 млрд. грн.

Міністерство фінансів України 19 березня п.р. надало Пенсійному фонду 1 млрд. грн. позики з Державного бюджету для пенсійних виплат.