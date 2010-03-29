В Україні зарплатний борг зріс на 18% - Держкомстат

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати з початку року збільшилася на 17,9% і на 1 березня 2010 р. склала 1,738 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 березня ц.р. зафіксований у трьох областях України і в Києві. Зокрема, в Донецькій області заборгованість по зарплаті на 1 березня 2010 р. склала 302,055 млн. грн. (порівняно з 1 січня 2010 р. зросла на 13,5%, проте знизилася на 0,9%, порівняно з 1 лютого 2010 р.), в Луганській – 152,153 млн. грн. (зростання з початку року – 14,9%, зниження, порівняно з лютим – на 4,5%), у Харківській – 128,388 млн. грн. (зростання з початку року на 7,4%, і з лютим – на 12%). На другому місці (після Донецької області) за рівнем заборгованості серед регіонів України залишається Київ – 159,136 млн. грн. (зростання з початку року – 13,4%, і скорочення порівняно з лютим – на 6,1%).

Держкомстат зазначає, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксоване в усіх областях України, окрім Дніпропетровської (на 1 березня 2010 р. заборгованість по області становить 86,449 млн. грн.), Тернопільської (11,819 млн. грн.).

В одній області заборгованість на 1 березня ц.р. не перевищувала 10 млн. грн.: у Чернівецькій обл. – 9,139 млн. грн. (зростання з початку року – 60,2%).

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, на 1 січня 2009 р. заборгованість по зарплаті в Україні становила 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (у квітні Держкомстат уточнив дані щодо заборгованості по зарплаті на 1 січня і 1 лютого. За попередньою інформацією, заборгованість на 1 січня становила 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 525 млн. 110 тис. грн.).

На 1 січня 2008 року заборгованість по зарплаті в Україні становила 668,7 млн. грн., на 1 квітня – 692,4 млн. грн., на 1 липня – 721,8 млн. грн.