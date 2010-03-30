Кабмін виділив 422 млн. грн. на зарплату шахтарям
14:02, 30 березня 2010Соцполітика
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У березні
Кабінет міністрів України виділив у березні п.р. Міністерству вугільної промисловості 422 млн. грн. за рахунок залишків коштів Стабілізаційного фонду станом на 1 січня 2010 р. для оплати праці шахтарів державних вуглевидобувних підприємств, а також для виплати відповідних податків.
Це передбачено урядовим розпорядженням від 29 березня п.р. № 683-р, текст якого розміщено на офіційному сайті Кабміну.
Ці витрати здійснюються згідно з бюджетною програмою «Державна підтримка вуглевидобувних підприємств (включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля) на часткове покриття витрат із собівартості продукції».
Цю програму затверджено урядовою постановою від 28 січня 2009 р.
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