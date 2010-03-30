Кабмін виділив 422 млн. грн. на зарплату шахтарям

Кабінет міністрів України виділив у березні п.р. Міністерству вугільної промисловості 422 млн. грн. за рахунок залишків коштів Стабілізаційного фонду станом на 1 січня 2010 р. для оплати праці шахтарів державних вуглевидобувних підприємств, а також для виплати відповідних податків.

Це передбачено урядовим розпорядженням від 29 березня п.р. № 683-р, текст якого розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Ці витрати здійснюються згідно з бюджетною програмою «Державна підтримка вуглевидобувних підприємств (включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля) на часткове покриття витрат із собівартості продукції».

Цю програму затверджено урядовою постановою від 28 січня 2009 р.