БЮТ: ПР не підтримала закони про підвищення соцстандартів

Сьогодні у парламенті фракція Партії Регіонів укотре відмовилася підтримати законопроекти щодо підвищення соціального захисту малозахищених категорій громадян, які були внесені на розгляд Верховної Ради представниками цієї політичної сили до президентських виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявив народний депутат від БЮТ, член комітету ВР з питань праці та соціальної політики Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ.

Він розповів, що один із законопроектів передбачав збільшення пенсій для "дітей війни" - колишніх полонених нацистських таборів.

«Це всього лише кілька тисяч людей. Щоб підняти їм пенсії згідно із законопроектом, потрібно було всього 9 млн. грн. Я глибоко вражений цинічною поведінкою Партії Регіонів, в якій практично кожен катається на дорогій яхті, живе в розкішному маєтку і купує футбольні клуби», – зазначив А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

За словами депутата, інший законопроект, який теж “провалила” ПР, мав реалізувати право “чорнобильців” та інвалідів 1-ї групи на безкоштовну поїздку раз на рік за державний кошт. Цю ідею підтримали всього два депутати від Партії регіонів. Мотивація “регіоналів”: в уряду коштів не вистачить, зазначив депутат.

«Обидва законопроекти, про які йде мова, були внесені самими “регіоналами” – але до виборів (йдеться про президентські вибори 2010 року – УНІАН). Тоді Партія регіонів волала на кожному кроці про те, як вона дбає про народ. А тепер, вже після виборів, маски спали і виявилося, що жодну – навіть власну – ініціативу, Партія регіонів не збирається впроваджувати в життя. Це суцільна брехня і знущання над людьми, яким кілька місяців тому спочатку дали надію, а зараз тихою сапою намагаються прибрати з бюджетних видатків все, що могло б полегшити життя найменш захищених верств населення!», - сказав А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

«Хотілося б порадити Віктору ЯНУКОВИЧУ і його уряду виставити на продаж вкрадену державну резиденцію «Межигір’я», а виручені кошти – нехай спрямують на виконання соціальних обіцянок, яких нароздавали під час виборів», – додав він.