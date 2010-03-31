Родичів померлих звільнять від сплати мита на заощадження в Ощадбанку

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону "Про внесення змін до статті 4 Декрету Кабінету міністрів України "Про державне мито".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього законопроекту проголосували 237 народних депутатів з 422, зареєстрованих у сесійному залі.

Запропонованим проектом закону передбачено внести зміни до статті 4 Декрету Кабінету міністрів України "Про державне мито". Відповідно до запропонованих змін, родичі померлих вкладників установ Ощадного банку і Державного страхування СРСР (більшість з яких пенсіонери) будуть звільнені від сплати державного мита при оформленні посвідчень про право на спадок на грошові заощадження і страхові внески, вкладені їх померлими родичами до 2 січня 1992 р. до установ Ощадного банку СРСР і Державного страхування СРСР, які діяли на території України.