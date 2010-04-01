Польща збільшила видачу віз українцям на 20%

Консульства Польщі в Україні минулого року видали близько 440 тисяч віз, що на 20% більше від показників 2008 року.

За даними Міністерства закордонних справ Польщі, які є у розпорядженні агентства УНІАН, громадяни України отримали понад половину усіх виданих Польщею в 2009 році віз.

Друге місце зайняли громадяни Білорусі (близько 150 тисяч віз), а третє - громадяни Росії (120 тисяч).

Польща минулого року збільшила видачу шенгенських віз українцям до 280 тисяч з 230 тисяч у 2008 році, а національних - до 160 тисяч з 110 тисяч в 2008 році.

Найбільше віз серед 5 польських консульств в Україні видало консульство у Львові - понад 270 тисяч.

Загалом минулого року польські консульства видали близько 800 тисяч віз, майже 700 тисяч з яких отримали громадяни України, Білорусі і Росії.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році Польща через загострення візових правил, у зв'язку зі вступом країни в Шенгенську зону, скоротила видачу віз громадянам України на 40% - до 350 тисяч.

Польща ввела візовий режим для українців восени 2003 року - напередодні вступу до Європейського Союзу, але видавала їх до 2008 року безкоштовно і за ліберальними правилами.