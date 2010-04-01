У Польщі зареєстровано понад 180 тисяч заявок громадян України

У Польщі в 2009 році було зареєстровано понад 180 тисяч заявок на працевлаштування громадян України, що на понад 20% більше, ніж у попередньому році.

За даними Міністерства праці і соціальної політики Польщі, яке є в розпорядженні УНІАН, минулого року на працевлаштування саме українців було понад 95% усіх таких заявок.

Близько 5 тисяч заявок зареєстровано на громадян Білорусі, 2,7 тисячі - громадян Молдови і близько 700 - для росіян.

У міністерстві не уточнили, скільки саме і яких заявок було зареєстровано в різних сферах польської економіки, зазначивши, що ці дані поки що не готові.

Як повідомляв УНІАН, Польща з липня 2007 року дозволила громадянам України, Білорусі і Росії працювати в країні без офіційного дозволу, а лише з зареєстрованою заявкою на працевлаштування. З лютого минулого року до переліку таких країн ввійшла Молдова.

За цією схемою громадяни цих країн можуть працювати в Польщі без офіційного дозволу протягом шести місяців в усіх сферах економіки.

Українці в Польщі переважно працюють на будівництві, в сільському господарстві і наглядають за дітьми і людьми похилого віку.