Азаров: Уряд доведе, що Україна розбудовується для людей

Уряд через забезпечення доступу до медичних послуг доведе, що Україна розбудовується для людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Сьогодні Всесвітній день охорони здоров`я людини. Я хочу підкреслити, що новий курс нашої влади передбачає, що Україна дійсно для людей, і тому серед головних для нас пріоритетів – завдання за лічені роки так модернізувати медицину, щоб профілактика і лікування були сучасними і доступними та на високому рівні від Києва до кожного села», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр також привітав урядовців зі святом Благовіщення.