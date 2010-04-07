Азаров: у бюджеті передбачать кошти на передвиборчі обіцянки Януковича

Прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ заявляє, що в держбюджеті- 2010 передбачать кошти на усі передвиборчі соціальні обіцянки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М. АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні уряду.

"Бюджет буде, і бюджет буде реалістичним. Це рятівний круг для економіки. По-перше, ми в повному обсязі виконаємо передвиборчі обіцянки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА", - сказав М.АЗАРОВ.

Зокрема, прем'єр-міністр запевнив, що уряд забезпечить реалізацію закону про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 20 жовтня 2009 року ухвалила закон "Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати в 2010 році ".

Законом встановлюють прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць з 1 листопада 2009 року у розмірі 701 грн., з 1 січня 2010 року - 825 грн., з 1 квітня - 839 грн., з 1 липня - 843 грн., з 1 жовтня - 861 грн., з 1 грудня - 875 грн.

Окрім того, законом встановлена мінімальна зарплата з 1 листопада 2009 року - 744 грн., з 1 січня 2010 року - 869 грн., з 1 квітня - 884 грн., з 1 липня - 888 грн., з 1 жовтня - 907 грн., з 1 грудня - 922 грн.