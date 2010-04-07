Польські "заробітчани" переслали на батьківщину 9,6 млрд. дол.

Поляки, які працюють за кордоном, минулого року переслали на батьківщину близько 9,6 млрд. дол., що на 11,9% менше, ніж у 2008 році.

Як повідомляє польська Rzeczpospolita, перераховані польськими "заробітчанами" гроші скоротили дефіцит поточного рахунку найбільшої країни Східної Європи у два рази - до 1,6% ВВП.

Опитані газетою експерти наголошують, що ці кошти також підтримали досить високий рівень споживання в країні, що дозволило Польщі легше пережити кризовий рік.

Аналітики пояснюють скорочення перерахувань минулого року світовою економічною кризою, яка призвела до зниження зарплат і спровокувала безробіття в інших країнах Євросоюзу, куди традиційно виїжджають на заробітки поляки.

Немало поляків, що втратили роботу, залишилося в країні перебування і отримують там допомогу з безробіття. "Вони живуть за рахунок допомоги і не можуть висилати гроші родичам", - кажуть експерти.

Ще частина поляків, які втратили роботу, повернулися в Польщу.

Видання пише, що найбільше польські громадяни втратили роботу у Великобританії і Ірландії, що бурхливо розвиваються останніми роками.

За даними статистики, минулого року з найпопулярнішої серед "заробітчан" Великобританії виїхало близько 300 тис. польських громадян.

Експерти прогнозують зростання грошових трансфертів поляків в країну з 2011-2012 року завдяки очікуваному поліпшенню економічної кон'юнктури у світі.

За даними газети, найбільші суми польські "заробітчани" перераховували в Польщу у 2007-2008 роках.

За даними Національного банку Польщі, дефіцит поточного рахунку Польщі минулого року склав 7,2 млрд. дол. Прямі іноземні інвестиції в країну склали 11,5 млрд. дол., що майже на 20% менше від показників 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними опитування CBOS, 3,3 млн. поляків зізналися, що за останні 10 років їздили на заробітки за кордон.

Довідка УНІАН. Перераховані поляками в Польщу 9,6 млрд. доларів склали майже 2,3% торішнього ВВП країни і 9% прибутків державного бюджету.

За даними Головного управління статистики Польщі, на початок 2008 року за кордоном працювало близько 2,3 млн. поляків, що складає 14% економічно активного населення країни. Кількість "заробітчан" в Польщі різко зросла після вступу країни в Євросоюз у 2004 році, сприяючи скороченню безробіття з рекордних 20% до менше 9% наприкінці 2008 року.

У 2002 році за межею Польщі працювало 0,8 млн. поляків.