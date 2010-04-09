В Україні катастрофічні зарплатні борги

Заборгованість із зарплат у березні поточного року скоротилася на 10,2% - до 1,56 млрд. грн. Проте рівень заборгованості залишається катастрофічним.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства праці і соціальної політики, про це сьогодні під час засідання міжвідомчої комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат заявив міністр праці і соціальної політики Василь НАДРАГА.

«За 2008 рік заборгованість виросла на 520 млн. грн., впродовж 2009 року – ще на 284 млн. грн., і на 1 березня складала 1 млрд. 737 млн. грн.», — сказав міністр.

За його словами, заходи, які застосовувалися в боротьбі з заборгованістю, спрямовувалися переважно на її погашення, а не на усунення причин її виникнення. Серед причин зростання заборгованості відзначено невчасне затвердження фінансових планів державних підприємств, неефективне використання бюджетних коштів при закупівлях, неефективну політику кредитування реального сектору економіки і невчасне відшкодування ПДВ підприємствам, заборгованість з якого на підприємствах державної форми власності наблизилася до 73,5 млн. грн.

Повідомляється, що комісія зобов`язала центральні органи виконавчої влади і місцеві державні адміністрації впродовж місяця проаналізувати причини виникнення заборгованості, протягом двох місяців проаналізувати фінансово-господарську діяльність державних підприємств, які мають зарплатні борги і розірвати контракти з тими керівниками, з вини яких виникла така заборгованість.

Комісія також рекомендувала центральним органам виконавчої влади уточнити фінансові плани на 2010 рік, передбачивши в них скорочення витрат на утримання адміністративно-господарського персоналу на 20% і затвердити графіки погашення заборгованості до кінця поточного року.