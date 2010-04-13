ВР прийняла законопроект про виплати компенсацій

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" щодо введення порядку встановлення і виплати компенсаційних виплат фізичним особам.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього законопроекту проголосували 366 народних депутатів з 412 зареєстровані в сесійній залі.

Метою законопроекту є законодавче введення порядку встановлення і виплати компенсаційних виплат фізичним особам, що надає соціальні послуги, а також встановлення джерел фінансування цих послуг - кошти місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Проект Закону України відміняє норму зі встановлення Кабінетом міністрів України порядку і розмірів компенсаційних виплат фізичним особам, що надають соціальні послуги. Замість цього вводиться новий розділ. Розділ складається з 12-ти статей, якими визначені: фізичні особи, які мають право на надання соціальних послуг і отримання компенсаційних виплат; порядок призначення і розміри компенсації; обмеження на виплату компенсації; порядок встановлення і перегляд розміру компенсації; випадки тимчасового призупинення виплати компенсації. Також визначені терміни і порядок виплати компенсації; порядок виплати несвоєчасно отриманої компенсації; порядок і підстави перерахування розміру компенсації; джерела фінансування виплат компенсації та ін.

Крім того, планують змінити джерело фінансування послуг фізичних осіб за наданням соціальних послуг. Замість коштів місцевих бюджетів, як це визначено постановою Кабінету міністрів України, запропоновано, щоб це були кошти місцевих бюджетів, але які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Збережений розмір компенсаційних виплат (15, 10 і 7 відсотків) залежно від категорії осіб, яким надаються послуги, але вводиться норма, згідно з якою за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування соціальних послуг, передбачених цим законом, розмір компенсації може бути збільшений. Крім того, на відміну від норм постанови КМУ, фізичні особи отримують компенсаційні виплати на кожну особу, якій вони надають послуги.