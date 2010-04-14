У Дніпродзержинську обмежили подачу питної води

У лівобережній частині Дніпродзержинська, де мешкає 80 тисяч осіб, обмежують подачу питної води з 14 до 17 квітня через аварійний ремонт колектора водопроводу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Дніпродзержинської міської ради.

Аварійна ситуація на колекторі лівобережного водопроводу (руйнування верхньої частини колектора) виникла ще до Пасхальних свят. Тоді місцева влада прийняла рішення не припиняти подачу води під час свят і відтермінувати необхідний ремонт.

Згідно з інформацією прес-служби, заклади освіти і охорони здоров'я лівобережного житлового масиву Дніпродзержинська працюватимуть у звичному режимі.