Уряд планує збільшити трудові пенсії

Уряд планує підвищити розміри трудових пенсій, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ, відкриваючи сьогоднішнє засідання уряду.

"Сьогодні розглянемо питання підвищення з 1 березня 2010 року розміру раніше призначених трудових пенсій", - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, відповідне рішення стосуватиметься понад 1 мільйона пенсіонерів.

Водночас М. АЗАРОВ підкреслив, що ключовим завданням залишається підготовка проекту державного бюджету на 2010 рік. "Ми ретельно і уважно звіряємо параметри кошторису держави, і зараз насамперед шукаємо найкращий баланс між соціальним захистом і вимогами розвитку", - повідомив він.