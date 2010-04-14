Уряд планує збільшити трудові пенсії
11:25, 14 квітня 2010Соцполітика
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Для майже мільйона пенсіонерів
Уряд планує підвищити розміри трудових пенсій, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ, відкриваючи сьогоднішнє засідання уряду.
"Сьогодні розглянемо питання підвищення з 1 березня 2010 року розміру раніше призначених трудових пенсій", - сказав М.АЗАРОВ.
За його словами, відповідне рішення стосуватиметься понад 1 мільйона пенсіонерів.
Водночас М. АЗАРОВ підкреслив, що ключовим завданням залишається підготовка проекту державного бюджету на 2010 рік. "Ми ретельно і уважно звіряємо параметри кошторису держави, і зараз насамперед шукаємо найкращий баланс між соціальним захистом і вимогами розвитку", - повідомив він.
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